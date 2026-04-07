SON DAKİKA
İran, ABD gemisini hedef aldı!

İran basını, Devrim Muhafızları’nın ABD’ye ait USS Tripoli’yi hedef aldığını ve gemiyi Hint Okyanusu’nun güneyine çekilmeye zorladığını öne sürdü.

İran basınında yer alan haberlere göre Devrim Muhafızları, ABD’ye ait amfibi hücum gemisi USS Tripoli’yi hedef aldı. Geminin saldırı sonrası Hint Okyanusu’nun güneyine doğru geri çekildiği iddia edildi.

Aynı kaynaklar, Devrim Muhafızları’nın siyonist rejime ait olduğu belirtilen bir konteyner gemisini de hedef aldığını aktardı.

 

ABD ve işgalci israilin İran’a saldırıları

İşgalci israil ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran İslam Cumhuriyeti'ne askeri saldırı başlattı. İran da işgalci israil ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve işgalci israilin saldırılarında, Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey ve halktan ölenler oldu.

Devrim muhafızları da yaptığı misilleme operasyonlarında işgal rejiminde ve ABD askerini vurarak onlara yüzlerce kayıp verdirdi.

