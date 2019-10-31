İran, ABD, Arabistan ve İsrail’i suçladı

Münübe Yılmaz

İran günlerdir onlarca insanın hayatını yitirdiği Lübnan’daki protestolardan ABD, Arabistan ve İsrail’i sorumlu tutu. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın protestolarla sarsılan Lübnan ve Irak’ta karışıklığı alevlendirmek ile suçlayan İran, her iki ülkede de sükunetin sağlanması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin genel sekreteri Mahmud Vaezi de “Tavsiyemiz her zaman için barış çağrısı yapmak ve bu ülkelere yabancı güçlerin müdahalesini durdurmak yönünde olmuştur” açıklamasında bulundu. Vaezi ABD, Suudi Arabistan ve İsrail’in Lübnan ve Irak’ın halkını kisşkirtarak, bu ülkelerdeki muhaliflere maddi yardımda bulunduğunu bildirdi.