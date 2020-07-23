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İran 6 ay sonra Çin'e uçuşlara yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:28:49 -
İran 6 ay sonra Çin'e uçuşlara yeniden başladı

ANKARA (AA) - İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Çin uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Hava Yolları Birliği Sekreteri Maksud Esed Samani, başkent Tahran'dan Çin'in Guanco kentine uçuşların uzun bir aradan sonra tekrar başladığını belirtti.

Uçuşların haftada bir kez düzenleneceğini aktaran Samani, "Çin'de ikamet eden ya da bu ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ve Çin'de eğitimini sürdürenler ile iş vizesi bulunanlar bu uçuşlardan faydalanabilir." dedi.

İran, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'a ilişkin tedbirler kapsamında 31 Ocak'ta bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.


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