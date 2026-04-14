İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Yeniakit Publisher
İran, ABD ve İsrail’in yürüttüğü savaşta bazı bölge ülkelerinin rol oynadığını öne sürerek 5 ülkeden tazminat talep etti. Tahran yönetimi, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün’ü, saldırılara dolaylı ya da doğrudan destek vermekle suçladı.

İran, savaş sonrası diplomatik cephede dikkat çeken yeni bir hamle yaptı. Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunan Tahran yönetimi, bazı bölge ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında rol oynadığını savunarak resmi tazminat talebinde bulundu.

Bu adımla birlikte İran, yaşanan çatışmayı yalnızca askeri ve siyasi değil, aynı zamanda hukuki bir mesele olarak da uluslararası platforma taşımış oldu.

İran devlet televizyonu, İravani'nin konuya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin İran Silahlı Kuvvetlerinin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden Konseye sunulduğu hatırlatıldı.

İravani mektubunda, "İran (önceki sunduğu raporunda) saldırganların (ABD-İsrail) söz konusu devletlerin topraklarını kullandığını ve bazı sivil hedeflere yönelik yasadışı saldırılara doğrudan katıldıklarını bildirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülen mektupta, İran’a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, 21 Mart'ta, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin bir raporu BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunmuştu.

İran'dan ABD'ye gizemli tehdit! "Tasavvur bile edemezler" diyerek duyurdu: Devrim Muhafızları en büyük kozunu sona sakladı
