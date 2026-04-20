Dünya İran 2 Mossad casusunu daha idam etti
Dünya

İran 2 Mossad casusunu daha idam etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran 2 Mossad casusunu daha idam etti

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad casuslarını sık sık idam etmesiyle bilinen İran bu sabah da Mossad ile bağlantılı bir ağın üyesi olmakla suçlanan iki kişiyi asarak idam etti.

İran, yakaladıkları casusları ikişer üçer sallandırmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı bir ağın üyesi olmakla suçlanan Muhammed Masoum Shahi ve Hamed Validi bu sabah idam edildi. Haberde, şahısların güvenli iletişim de dahil olmak üzere özel eğitim almak, hassas noktaların tespitini koordine etmek ve patlayıcı mühimmat üretmek suçlarından mahkum edildiği aktarıldı. Sanıkların, askeri ve kamuya ait alanlara yönelik kundaklama saldırılarının yanı sıra, faaliyetlerine ait videoları kripto para ödemeleri karşılığında yöneticilerine gönderdikleri bildirildi. Tasnim Haber Ajansı, sanıkların kavisli yörüngeli patlayıcılar inşa etme, en uygun fırlatma noktalarını seçme ve saldırılar için çekim açılarını belirleme konusunda eğitildiklerini aktardı.

