Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü ve onuruna iftar yemeği verdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Konuk Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Berham Salih ve eşini iftar programında ağırladı.

Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Öte yandan; Başkan Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, “Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum” dedi.