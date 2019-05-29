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Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i, İstanbul Vahdettin Köşkü’nde ağırladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü ve onuruna iftar yemeği verdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Konuk Cumhurbaşkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.  Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Berham Salih ve eşini iftar programında ağırladı.

Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Öte yandan; Başkan Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, “Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vahdettin Köşkü
  3. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. İstanbul Vahdettin Köşkü
  6. Emine Erdoğan
  7. iftar programı
  8. Sayıştay Başkanlığı
  9. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş

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