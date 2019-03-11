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Irak'tan Türkiye açıklaması: Çok şanslıyız

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran ve Türkiye gibi komşu ülkeler bulunduğu için Irak’ın şanslı olduklarını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:32
Irak'tan Türkiye açıklaması: Çok şanslıyız

Irak’a bu sabah tarihi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile başkent Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenledi. Ruhani, Irak’ı ikinci vatanları olarak nitelendirirken, Irak Cumhurbaşkanı Salih ise İran ve Türkiye gibi komşu ülkeler bulunduğu için Irak’ın şanslı olduğunu söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkentteki İmam Musa Kazım Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, Irak’ın kendileri için ikinci vatan olarak gördüklerini belirterek, “Tarihi, dini ve bölgesel ilişkilerimizin bulunduğu Irak’tan vazgeçemeyiz. Salih ile yaptığımız görüşmede en ufak bir anlaşmazlık noktamız olmadı” şeklinde konuştu.

Ülkesi ile Irak arasındaki ilişkilerin iki milletin çıkarı doğrultusunda olduğunu vurgulayan Ruhani, iki ülke arasında ticaret, yatırım, turizm enerji ve serbest bölge kurmak için işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar bulunduğunu söyledi.

"İran ve Türkiye gibi komşularımız..."

Basın toplantısında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise görüşmede iki ülke arasında tren raylarının uzatılması, sanayi bölgelerin kurulması, enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi ve İranlı ziyaretçilerin Irak’taki mukaddes bölgeleri ziyaret etmeleri önündeki engelleri kaldırma gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. İran’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadelede Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Salih, “Kimileri Irak’ın bulunduğunu coğrafi konum çok sorunludur ancak İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:32
  1. Irak
  2. İran
  3. Berhem Salih

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