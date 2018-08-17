Irak'tan küstah Türkiye açıklaması: Sincar operasyonunu kınıyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, "Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin Sincar'da gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Bu tarz saldırılara karşı çıkıyor, saldırıların Bağdat ile Ankara arasında koordinasyonla gerçekleştirildiğini kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine ses çıkarmayan Mahcub, TSK'ya Başika'daki güçlerini çekme çağrısı yaparak, bunun uluslararası anlaşma ve devlet bağımsızlığına yönelik ilkeleri ihlal ettiğini ifade etti.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, kırmızı listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti. Operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilmişti.