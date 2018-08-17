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Irak'tan küstah Türkiye açıklaması: Sincar operasyonunu kınıyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, TSK’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin yuvası haline gelen Sincar'a düzenlediği operasyona tepki gösterdi. Mahcuboperasyonda Bağdat ile koordinasyon gerçekleştirilmediğini söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:17
Irak'tan küstah Türkiye açıklaması: Sincar operasyonunu kınıyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, "Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin Sincar'da gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Bu tarz saldırılara karşı çıkıyor, saldırıların Bağdat ile Ankara arasında koordinasyonla gerçekleştirildiğini kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine ses çıkarmayan Mahcub, TSK'ya Başika'daki güçlerini çekme çağrısı yaparak, bunun uluslararası anlaşma ve devlet bağımsızlığına yönelik ilkeleri ihlal ettiğini ifade etti.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, kırmızı listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti. Operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:17
  1. Hakkari
  2. Ankara
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. TSK
  5. Irak
  6. Sincar
  7. PKK

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş41 dk önce
    o kınayı ırak ... yaksın. topraklarındaki teröristlerle başa çıkamıyor tc yi kınıyormuş. g..tüne yak ırak o kınayı kürtler düdükleyip dürtsün seni kınalı kınalı ırak
  • DAHA ÇOK LAF VARDA SONTA DAHA ÇOK LAF VARDA SONTA 23 dk önce
    BİZİM RİZEDE SENİNGİBİLERE ALSAĞA Bİ KAVARA
  • KOVABİR KAZIK BEKLİYO SINIRDA KOVABİR KAZIK BEKLİYO SINIRDA 20 dk önce
    DOLAR ÇIKTI TAYYİP KAYBEDECEKDİYE SEVİNENLER ABD KAZANINCA AYNEN BÖYLE KÖLEOLACAKSINIZ HAİ DİYONUZYA IRAKLISURİYELİ NİN BURADA NEİŞİ VAR ONLAR TÜRKİYEYEGELDİ SEN NEREYE GİDECEN
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