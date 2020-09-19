Irak'tan 'koronavirüs' kararı
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması şartı ile tekrar açılması kararı alındı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebi ile mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması koşulu ile tekrar açılmasına karar verildi.
Sağlık kurallarına uyulması şartıyla...
Irak hükümetine bağlı kriz masasınca alınan kararlar gereği, 5 ay önce kapatılan cami ve diğer ibadet yerleri, sağlık kurallarına riayet edilmesi koşuluyla tekrar ibadete açıldı. Haberi Irak resmi haber ajansı duyurdu.
Yabancı ziyaretçiler giriş yapamayacak
İbadet yerlerine yabancı ziyaretçilerin girişine ise kriz masası tarafından müsade edilmemesine karar verildi.
Irak'ta kapalı bulunan park, lunapark gibi yerlerin de tekrar açılacağı tarih verildi.
24 Ağusots'ta karar verilmişti.
Irak Sünni Vakfı, 24 Ağustos tarihinde vakfa bağlı camilerin yeniden açılması kararı vermişti. Şii Vakfı'na bağlı ibadet yerleri ise kapalı bulunuyordu.
Irak'ta son durum
Irak'ta son verilere göre koronavirüs kaynaklı can kaybı 8 bin 408'e, vaka sayısı ise 311 bin 690'a yükseldi.