Irak'tan, Azerbaycan - Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 1 haftadır devam eden çatışmalara ilişkin, Azerbaycan ve Ermenistan’ın masaya oturması gerektiğini ve diyalog ile sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fuad Hüseyin Azerbaycan Türkü Mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kafkasya’nın güneyinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar masaya yatırıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, taraflar arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunarak, şiddet ve çatışmanın çözüm olmadığını ileri sürdü.

Hüseyin, uluslararası yasaların da bunu gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekildiği zaman sona ereceğini söylemişti.