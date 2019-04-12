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Irak'tan ABD'nin kararına ilişkin açıklama!

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD'nin İran ordusuna ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Salih, "Irak komşularına zarar verecek ya da bölgede tansiyonu yükseltecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyecek." dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 01:25
Irak'tan ABD'nin kararına ilişkin açıklama!

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ülkesinin komşularına zarar verecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Salih, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Salih, bölgede tansiyonu düşürme çağrısı yaparak, terör ve aşırılıkla mücadelede ortak paydalara vurgu yaptı.

Salih, "Irak komşularına zarar verecek ya da bölgede tansiyonu yükseltecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyecek." ifadelerini kulandı.

ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 01:25
  1. Ordu
  2. ABD
  3. ıRAK
  4. İran

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