  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Murat Kurum'dan Ekrem'e olay gönderme

Elon Musk’ın Filistinliler için skandal çağrısı! Habere yorum yağdı!

Helal sana kaymakam... İşte hepimizin görmek istediği fotoğraf bu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terörist ele başı Gülen bu habere çok üzülecek

Burada evi, arsası, arazisi olanlar yaşadı! Resmen hazine üzerinde yaşıyorlarmış

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

ABD ve İsrail bu kadarını beklemiyordu! Bayraktar TB3 o Arap ülkesinde görüldü

Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...
Dünya Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı
Dünya

Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 22:40:00 -
Irak’taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak’ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140’dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların çoğu İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23