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Irak'ta Tuzhurmatu'ya bağlı Türkmen köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:05:54 -
Irak'ta Tuzhurmatu'ya bağlı Türkmen köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin en kalabalık Türkmen köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kokız köyünde aynı aileden 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine köyün karantinaya alındığını ve tüm giriş çıkışların kapatıldığını aktaran Abidin, ayrıca köyde bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Yaklaşık 1500 nüfuslu Kokız, Tuzhurmatu ilçesinin en kalabalık Türkmen köyü olarak biliniyor.

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