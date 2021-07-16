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Dünya Irak'ta tüp aracı patladı!
Dünya

Irak'ta tüp aracı patladı!

Irak'ın Halis ilçesinin Şukak bölgesinde tüp aracı patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 16:25:00 -
Irak'ta tüp aracı patladı!

Irak’ın Şukak bölgesinde, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle tüp taşıyan araçta patlama meydana geldi.

Irak’ın Diyale iline bağlı Halis ilçesinin Şukak bölgesinde tüp taşıyan araçta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın aşırı hava sıcaklığı nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, çevrede bulunan bazı araçlar da hasar gördü.

Yangın kontrol altına alındı

Patlama soncu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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