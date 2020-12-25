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Aktüel Irak’ta Şii lider Sadr ABD ve İran’ı, ülkesini çatışma alanı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı
Aktüel

Irak’ta Şii lider Sadr ABD ve İran’ı, ülkesini çatışma alanı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:12:26 -
Irak’ta Şii lider Sadr ABD ve İran’ı, ülkesini çatışma alanı yapmaktan vazgeçmeye çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran’a seslenerek, Irak’ı çatışma alanı yapmaktan vazgeçmelerini istedi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran ve ABD’ye son çağrı" ifadesiyle seslenerek, şunları ifade etti:

“Irak, ABD ve İran arasındaki çatışma alanının kurbanı oldu. Değerli komşumuz İran İslam Cumhuriyeti Irak’ı kendi çatışma alanı yapmaktan vazgeçmeli. Irak ve hükümetinin bağımsızlığı ve egemenliğine dokunmaktan vazgeçerse (İran'ı) içinde bulunduğu acısıyla (Kovid-19) baş başa bırakmayız.”

“İşgalci” diye nitelendirdiği ABD’ye de çağrı yapan Şii siyasi ve dini lider, Iraklıların iki taraf arasındaki çatışmanın parçası olmadığını savunarak, “Yeni bir Irak inşa etme sürecindeyiz.” dedi.

Sadr, yaptığı çağrıya kulak verilmediği halde, siyasi ve toplumsal araçlarla müdahale etme uyarısında bulundu.

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