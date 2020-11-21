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Aktüel Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Aktüel

Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:46:02 -
Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.

Alt yapı ve su drenaj sistemlerinin yetersizliği nedeniyle yağan yağmur Bağdat'taki birçok sokak ve caddede bulunan ev ve iş yerlerinin su basmasına neden oldu.

Bağdat'ın kuzey batısındaki Ur Mahallesi sakinlerinden Hani Cemaleddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur suyunun evinin içine dolduğunu ve eşyaların çoğunu kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Irak Meclisi Hizmet ve İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da yağan yağmur nedeniyle Bağdat'ın çoğu semtinin sular altında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, kış mevsiminde Bağdat özelindeki planlarla ilgili bilgi almak üzere Belediye Başkanı Ala Mean'ın Meclis'e gelmesinin talep edileceği kaydedildi.


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