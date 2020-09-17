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Aktüel Irak'ta polis baskınında 20 DEAŞ mensubu yakalandı
Aktüel

Irak'ta polis baskınında 20 DEAŞ mensubu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:01:34 -
Irak'ta polis baskınında 20 DEAŞ mensubu yakalandı
SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin kentinin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı polis baskınında 20 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Salahaddin kentinde görevli Polis Yüzbaşı Ahmed Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine yönelik 4 ilçede baskın düzenlendiğini söyledi.

Kente bağlı Dor, Samarra, Düceyil ve Amirli ilçelerinde eş zamanlı baskının düzenlendiği bilgisini veren Ekrem, baskında DEAŞ mensubu 20 kişinin yakalandığını aktardı.

Ekrem, yakalanan DEAŞ mensuplarının daha önce Irak'ın farklı göçmen kamplarında olduklarını daha sonra ilçelere sızdıklarını ifade etti.

Polis tarafından yapılan ön soruşturmada yakalananların DEAŞ mensupları olduklarını itiraf ettiklerini dile getiren Ekrem, yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
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