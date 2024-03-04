Irak''ta PKK'nın son DEM'leri! Ölen teröristlerin pankartını astılar

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi. Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı.

Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonun sinyalini vererek, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 - 40 km boyunca güvenlik koridoru oluşturma hedefimiz bakidir. Ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Bu hususta savunma sanayinde yaptıklarımızın ihracat boyutunu paylaşacağız. Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı: PKK bizim için de sorun!

Öte yandan 3. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de gelen Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" ifadelerini kullanmıştı.