  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli istihbaratçı, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklif etmesiyle ilgili skandal planını açıkladı! İnşallah almayız

Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Dursun Özbek'ten tarihi geri vites! Önce Murat Kurum'a methiyeler dizmişti ama İmamoğlu ziyaretinde...

Seçimle ilgili dikkat çeken çıkış: Murat Kurum’un böyle bir oy almasına gerçekten üzülürüm

‘Faiz sebep enflasyon sonuçtur!’ Erdoğan’a gülen ekonomistler şimdi nerede?

BAYKAR'dan tarihi hamle! Haluk Bayraktar az önce ilan etti: Artık o ülkenin semalarında...

Tarım Kredi Ramazan kampanyasını duyurdu! Vatandaşın yüzü güldü! O tarihlerde fiyatlar sabitlenecek!

BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'a beklenen kar geliyor! Atkı, eldiven, bere ne varsa hazırlayın... Uzman isim net tarihi duyurdu
Dünya Irak''ta PKK'nın son DEM'leri! Ölen teröristlerin pankartını astılar
Dünya

Irak''ta PKK'nın son DEM'leri! Ölen teröristlerin pankartını astılar

Yeniakit Publisher
2024-03-04 19:20:00 - 2024-03-04 19:24:42
Irak''ta PKK'nın son DEM'leri! Ölen teröristlerin pankartını astılar

Irak’ta terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük kentinin merkezinde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı pankart astı.

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi. Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı.

Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonun sinyalini vererek, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 - 40 km boyunca güvenlik koridoru oluşturma hedefimiz bakidir. Ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Bu hususta savunma sanayinde yaptıklarımızın ihracat boyutunu paylaşacağız. Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı: PKK bizim için de sorun!

Öte yandan 3. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de gelen Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun" ifadelerini kullanmıştı.

PKK partisine oy verip Kandil’i beslemeyin!
PKK partisine oy verip Kandil’i beslemeyin!

Gündem

PKK partisine oy verip Kandil’i beslemeyin!

Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!
Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Gündem

Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Son dakika! Irak'tan flaş Türkiye ve PKK açıklaması
Son dakika! Irak'tan flaş Türkiye ve PKK açıklaması

Dünya

Son dakika! Irak'tan flaş Türkiye ve PKK açıklaması

T24 terör sevici DEM ile CHP'nin ittifakını böyle duyurdu: Birlikte yönetme fikri öne çıkıyor!
T24 terör sevici DEM ile CHP'nin ittifakını böyle duyurdu: Birlikte yönetme fikri öne çıkıyor!

Siyaset

T24 terör sevici DEM ile CHP'nin ittifakını böyle duyurdu: Birlikte yönetme fikri öne çıkıyor!

CHP'nin terör sevicilerle ittifak ettiği Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik!
CHP'nin terör sevicilerle ittifak ettiği Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik!

Sosyal Medya

CHP'nin terör sevicilerle ittifak ettiği Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23