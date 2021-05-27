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Dünya Irak'ta operasyon! Yakalandılar
Dünya

Irak'ta operasyon! Yakalandılar

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde yapılan operasyonda DAEŞ'li 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:03:00 -
Irak'ta operasyon! Yakalandılar

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde düzenlenen operasyonda DAEŞ'li 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Dakuk ilçe merkezinde DAEŞ'li teröristlerin kaldığı bir adrese baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda yakalanan kadınların kardeş oldukları, sorgulama sırasında DAEŞ'li olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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