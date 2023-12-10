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Dünya Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili
Dünya

Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:26:00 -
Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili

Irak’ta, 18 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerden dolayı okullar bir hafta tatil edildi.

Irak Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, okullarda yerel seçimler için süren hazırlıklardan dolayı 12 Aralık’tan başlayarak bir hafta boyunca tatil kararı alındığı duyuruldu.

Ülkedeki yerel seçim merkezleri okul binalarında kurulacak.

Yerel seçimler 18 Aralık'ta

Irak Meclisi, ülkede yerel seçimlerin 18 Aralık tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştı.​​​​​​​

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