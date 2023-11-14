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Dünya Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü
Dünya

Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:53:00 -
Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı aldı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre mahkeme, Halbusi'nin milletvekilliğini düşürdü.

Haberde kararın gerekçesine ilişkin detaya ise yer verilmedi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada ayrıntı verilmeksizin Halbusi'nin yanı sıra Sünni Milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin de milletvekilliğinin düşürüldüğü kaydedildi.

Meclis Başkanı Halbusi, karara ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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