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Dünya Irak'ta Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı
Dünya

Irak'ta Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı yapıldığı bunlardan birinin de Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna atıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:31:00 -
Irak'ta Meclis Başkanı'nın konutuna füze saldırısı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna füze atıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı düzenlendi.

Füze konutunun yakınına düştü

Füzelerden birinin Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutunun yakınına düştüğü aktarıldı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.

 

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