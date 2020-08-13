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Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 3 bin 841 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:39:21 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 5 bin 641'e yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 841 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 641'e, vaka sayısı da 164 bin 277'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 667 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 117 bin 208'e ulaştı.

Bugünkü vaka sayısı, ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana Irak'ta görülen en yüksek rakam oldu.

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