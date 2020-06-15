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Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi, 1106 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:42:47 -
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.


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