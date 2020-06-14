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Aktüel

Irak’ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 607'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi, 1259 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:03:27 -
Irak’ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 607'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1259 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 20 bin 209’a yükseldiği kaydedildi.

Virüs kaynaklı 58 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece ölenlerin sayısının 607'ye yükseldiği aktarıldı.

Salgının yayılmaya başladığı günden bu yana ilk defa ülkede bir günde en yüksek ölüm gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, 606 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 121'e ulaştığı belirtildi.

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