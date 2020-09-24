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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 45 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 45 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:35:57 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 45 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 799'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 45 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 471 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 799'a, vaka sayısı da 337 bin 106'ya çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 773 artışla 268 bin 761'e ulaştı.

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