Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 45 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 799'a yükseldi.



Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 45 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 471 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 799'a, vaka sayısı da 337 bin 106'ya çıktı.



Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 773 artışla 268 bin 761'e ulaştı.