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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:56:14 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya giderken, bir süredir kapalı olan havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı aldı.

Hükümete bağlı kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının iki buçuk saat azaltılarak 21.30 - 06.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Sağlık kurallarına uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin de yeniden açılacağı duyuruldu.

Irak'ta, bir süredir kapalı olan havalimanlarının da 23 Temmuz itibarıyla açılacağı, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı kaydedildi.

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