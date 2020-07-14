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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:28:27 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 3 bin 345'e yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 22 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 345'e, vaka sayısının da 81 bin 757'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 3 bin 784 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 50 bin 782'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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