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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:39:08 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 734 kişi enfekte oldu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 55'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 734 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 75 bin 194'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 43 bin 79 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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