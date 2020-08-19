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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 4 bin 93 vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:33:48 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 artarak 6 bin 121'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 121'e, vaka sayısı da 188 bin 802'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 134 bin 369'a ulaştı.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.

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