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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 2 bin 543 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:27:29 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 49 artarak 11 bin 883'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 883'e, vaka sayısı ise 531 bin 769'a çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 904 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 460 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

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