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Aktüel Irak’ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi
Aktüel

Irak’ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:22:16 -
Irak’ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğraması nedeniyle alışveriş merkezleri, lokantalar ve kara sınır kapılarının kapatılması kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında İngiltere, Güney Afrika, Hollanda, Belçika, İran ve Japonya’ya uçuş yasağı kararı alındı ve vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyması istendi.

Getirilen kısıtlamalar kapsamında uçuş yasağı konulan ülkelerden de Irak vatandaşları dışında kimsenin ülkeye giriş yapmayacağı da belirtilirken, bu ülkelerden gelen Irak vatandaşlarının 14 gün karantina sürecine gireceği kaydedildi.

Açıklamada, “Alışveriş merkezleri, lokantalar ve diğer sosyal toplanma mekanları da 24 Aralık’tan itibaren 2 hafta boyunca kapalı olacak. Olağanüstü durumlar dışında tüm kara sınır kapıları kapatılacak.” denildi.










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