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Dünya Irak’ta korona hastalarının yattığı hastanede yangın
Dünya

Irak’ta korona hastalarının yattığı hastanede yangın

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü

Yeniakit Publisher
2021-07-12 23:05:00 - 2021-07-12 23:29:49
Irak’ta korona hastalarının yattığı hastanede yangın

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

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