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Aktüel

Irak’ta koalisyon güçleri için çalışan şirketin aracına saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:23:32 -
Irak’ta koalisyon güçleri için çalışan şirketin aracına saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Zikar’ın Sug eş-Şuyuh bölgesinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.” denildi.

Aracın tamamının yandığı söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Zikar vilayetinde 3 Temmuz tarihinde de koalisyon güçlerine ait bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.


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