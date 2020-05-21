Irak’ta iftar yemeği felaketle sonuçlanıyordu! 50 kişi hastaneye kaldırıldı
Irak’ta bir lokantada verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentindeki verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Yemeğe katılanların hepsi zehirlendi
Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul kentinin Rasulkor bölgesinde 50 kişi katıldıkları iftar yemeğinden zehirlendi. El-Selam Hastanesi Acil Müdürü Doktor Raad Casim, iftar yemeğine katılanların tamamının zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirterek çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Lokanta sahibi ve çalışanları gözaltına alındı
Öte yandan, Musul Polis Müdürü Leys Halil el-Hemdani de olayın ardından lokanta sahibi ile çalışanların gözaltına alındığını aktardı.