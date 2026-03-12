  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Washington’da "ayakkabı" diplomasisi: Trump’ın ilginç alışkanlığı deşifre oldu! Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak! İmamoğlu cephesinden alçak tahrik: Devlete "darbeci" iftirası! Batı’nın vicdanı geç uyandı: Meloni’den siyonist ve Haçlı ittifakına "katliam" tepkisi! Tahran Belediye Başkanı rakam verdi: 10 günde 9 bin nokta vuruldu, enkazın ucu bucağı yok Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor! Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti! Yolcu otobüsünde valizden zehir fışkırdı! Kirli ellerde biri daha yakalandı Yakıt kalmadı: Uçak bileti fiyatları fırlıyacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!
Dünya Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Irak hükümeti, Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına yönelik ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Irak hükümeti, Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına yönelik ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Araci'nin ofisinden, İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi Niccolo Fontana ile görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Araci, Enbar'a bağlı ve Suriye sınırında yer alan el-Kaim bölgesinde Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını ifade ederek, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Öte yandan Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

"Bu planlı ve tekrarlanan saldırı ile mevziler ve karargahların ayrım gözetmeksizin hedef alınması yalnızca askeri bir ihlal değildir. Aynı zamanda toplumsal barışı zedelemeye, Iraklıların kanı ve şehitlerin fedakarlıklarıyla elde edilen güvenlik kazanımlarını baltalamaya yönelik umutsuz bir girişimdir." diyen Numan, Irak'ın hesaplaşmaların yürütüldüğü bir alan ya da ulusal onurun ihlal edildiği bir sahne olmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti
ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti

Gündem

ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti

İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı
İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı

Gündem

İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı

ABD-İsrail saldırıları altında işine gelen Kürt gruplarını kullanıyor İran'dan Kürtler arasında ayrımcılık
ABD-İsrail saldırıları altında işine gelen Kürt gruplarını kullanıyor İran'dan Kürtler arasında ayrımcılık

Gündem

ABD-İsrail saldırıları altında işine gelen Kürt gruplarını kullanıyor İran'dan Kürtler arasında ayrımcılık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23