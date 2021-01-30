Irak’ta fırında patlama: Çok sayıda yaralı var
Irak’ın güneyinde bulunan Divaniye kentindeki bir ekmek fırında gaz sızıntısı sebebi ile meydana gelen patlamada 20’den fazla kişi yaralandı.
Irak’ın güneyinde yer alan Divaniye kentine bağlı el-Hamza el-Şarki ilçesindeki bir ekmek fırınında gaz sızıntısı sebebi ile patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bina çökerken, 20’den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, patlamanın çevrede büyük bir yıkıma neden olduğu da bildirildi.