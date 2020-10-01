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Aktüel Irak'ta eski İletişim Bakanı hakkında karşılıksız çek suçundan tutuklama kararı
Aktüel

Irak'ta eski İletişim Bakanı hakkında karşılıksız çek suçundan tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:42:16 -
Irak'ta eski İletişim Bakanı hakkında karşılıksız çek suçundan tutuklama kararı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta karşılıksız çek yazmakla suçlanan eski İletişim Bakanı Naim Rubayi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Başkent Bağdat'taki El-Karrade Soruşturma Mahkemesi, Adil Abdulmehdi hükümetinin İletişim Bakanı Rubayi hakkında, Irak Ceza Kanunu'nun 459. Maddesi uyarınca karşılıksız çek yazmak suçundan tutuklama kararı çıkardı.

Bu, Abdulmehdi hükümetinin bir bakanı hakkında çıkartılan ilk tutuklama emri oldu.

Irak yargısı son zamanlarda devletin mali ve ekonomik kurumlarında görev yapmış üst düzey yetkililer hakkında "yolsuzluk" soruşturmaları yürütüyor.

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.



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