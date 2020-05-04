Irak'ta DEAŞ saldırısında iki Haşdi Şabi milisi ve bir asker öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iki ayrı saldırıda iki Haşdi Şabi milisi ve Irak ordusundan bir asker öldü.

İçişleri Bakanlığından adını vermek istemeyen bir subayın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Diyala vilayetinin kuzeyindeki Havi el-Azim bölgesinde Haşdi Şabi kontrol noktasına düzenlenen DEAŞ saldırısında iki Haşdi milisi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Aynı vilayetin kuzeyindeki Ayn Leyla bölgesinde Irak ordusundan bir asker, DEAŞ keskin nişancısının ateşi sonucu hayatını kaybetti.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.