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Dünya

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ Irak'ta bir eve silahlı saldırı düzenledi. Olayda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:19:00 - 2020-06-14 10:28:15
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetindeki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Diyala’da görevli Yüzbaşı Polis Cafer el Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın Hanekin ilçesine bağlı Dara köyündeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Vaili, eve yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin, DEAŞ’lı teröristlerin yakalanması için sabah saatlerinde bölgede operasyon başlattığı belirtildi.

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