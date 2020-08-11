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Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 04:58:08 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya karşı çatışmaya giren güvenlik güçlerinden 1 subay hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresinin yaptığı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneybatısındaki Macid köyüne saldıran DEAŞ terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir subay hayatını kaybetti. İkisi sivil 3 kişi de yaralandı.

Irak yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarını DEAŞ'ın elinden geri aldığını ilan etmişti. Ancak terör örgütünün çeşitli bölgelerdeki uyuyan hücreleri silahlı saldırılara devam ediyor.

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