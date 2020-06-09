Irak’ta Bağdat Havalimanı yakınına roketli saldırı
Irak’ta Bağdat Havalimanı yakınına roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ta Bağdat Havalimanı yakınına roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Havalimanı yakınına roketli saldırı yapıldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bağdat Havalimanı yakınına roket saldırısı yapıldı. Roketin, başkentin güneyinde bulunan Arab Khudair bölgesinden atıldığı tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Hükümet, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.