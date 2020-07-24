  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Irak'ta askeri üssü vurdular

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası üste hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:11:00 -
Irak'ta askeri üssü vurdular

Irak’ın başkenti Bağdat’daki uluslararası koalisyon güçlerine ait askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan uluslararası koalisyon güçlerine ait Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın 60 km güneyindeki Besmaya askeri üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi. Bakanlık, atılan roketlerden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiğini, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğünü açıkladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Bakanlık, roketlerin ilk değerlendirmelere göre Diyale iline bağlı el-Diyaniye bölgesinden fırlatılmış olabileceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı