Irak'ta ABD konvoyuna saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Kuveyt sınırındaki Cerişan sınır kapısı yakınlarında meydana gelen saldırı el yapımı patlayıcıyla düzenlendi.
Daha önceden yola döşendiği belirtilen patlayıcı, konvoyun geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan ABD güçlerine lojistik destek sağlayan konvoya yönelik bir diğer el yapımı patlayıcı saldırısı ise Babil yolu üzerinde gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmayan saldırıda konvoydaki araçlarda maddi hasar oluştu.