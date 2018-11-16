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Irak'ta 6 milyon dolar çöpe gitti

Irak'ta Merkez Bankası Başkanı Allak'ın, 5 yıl önce yaklaşık 6 milyon dolarlık banknotların yağmurların yol açtığı selde zarar görerek kullanılamaz hale geldiğini belirtmesi ülkede 'yolsuzluk yapıldığı' tartışmalarına sebep oldu.

16 Kasım 2018 Cuma 08:28
Irak'ta 6 milyon dolar çöpe gitti

Merkez Bankası Ali Allak, çağrıldığı parlamento oturumunda, Rafideyn isimli devlet bankasında bulunan 7 milyar dinarın (yaklaşık 6 milyon dolar) 2013 yılında yağmurların neden olduğu selde tamamen zarar gördüğünü açıkladı. Bu açıklama "Irak'ta yolsuzluk yapıldığı" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Allak'ın açıklamalarına tepki gösteren Şii lider Mukteda es-Sadr, banknotların kullanılamaz hale gelmesinin ardında yolsuzlukların yattığını öne sürerek, buna neden olanların yargıya teslim edilmesini istedi.

Ülke vatandaşları, Allak'ın açıklamalarını gerçekçi bulmayarak, sosyal medyada "Irak'taki kağıt paraların uzun saatler suda kalsa bile zarar görmeyeceğine" dikkati çekti. Sosyal medyada "kağıt paraların saatlerce içinde su bulunan bardakta bekletildiğini gösteren" videolar yayımlandı.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Ali Şammari, "Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması ülkedeki yolsuzluğun yeni bir boyutunu ortaya koydu. Bu tür açıklamalarla halkın aklıyla alay etmeye çalışıyorlar." dedi.

"ZARAR 6 MİLYON DOLARLIK DEĞİL, SADECE BASKI MALİYETİ KADAR"

Irak Merkez Bankasından daha önce yapılan yazılı açıklamada, kullanılamaz hale gelen söz konusu paraların bu olay (sel) yaşanmasa da zamanında yenileriyle değiştirileceği belirtildi.

Açıklamada, banknotların kullanılamaz durumda olmasının 6 milyon dolarlık zarar edilmesi anlamına gelmediği, sadece baskı maliyeti tutarınca zarar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası raporlara göre Irak, en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede yıllık petrol satışından milyarlarca dolar gelir elde edilse de hükümetler vatandaşların su, elektrik, sağlık ve güvenlik gibi en temel hizmet ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 08:28
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