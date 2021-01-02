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Aktüel Irak'ta 43 bin 500 aile hala iç göçmen durumunda
Aktüel

Irak'ta 43 bin 500 aile hala iç göçmen durumunda

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:17:39 -
Irak'ta 43 bin 500 aile hala iç göçmen durumunda

KERKÜK (AA) - Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki saldırıları nedeniyle evini terk eden ve iç göçmen durumuna düşen 43 bin 500 ailenin hala kamplarda yaşadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç göçmen durumundaki ailelerin ülkenin kuzey ve batı bölgelerindeki toplam 29 kampta hayatlarını sürdürdükleri belirtildi.

Kampların Musul, Anbar ve Erbil'de bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgelerindeki alt yapı tahribatı ve evlerinin kullanılmaz durumda olduğundan ailelerin evlerine geri dönemedikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamı ile Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinden sonra ülke büyük bir insani krizin içine sürüklendi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, 36 milyonluk nüfusun 11 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğu Irak'ta, son 3 yılda yaklaşık 5 milyon kişi evlerini terk ederek daha güvenli olan ülkenin kuzey bölgelerine sığınmak zorunda kaldı.

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