Irak'ta 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Irak hükümeti, Kerkük'te DEAŞ'ın hücre evine baskın düzenledi. Operasyonda 3 terörist yakalandı.
Irak’ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ’a karşı baskın düzenlendi. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, operasyona ilişkin Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
Iraklı vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdiklerini söyleyen Ali Kemal, kent merkezinde bulunan hücre evine baskın düzenlendiğini söyledi. Kerkük Polis Müdürü Kemal, DEAŞ mensubu 3 teröristin yakalandığını belirtti.
Yakalanan 3 teröristten birinin, DEAŞ’ın sözde silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, ayrıca Kerkük’e silah sokmayı planladıkları kaydedildi.
Ali Kemal, 3 teröristin DEAŞ ile irtibatlı olduklarını kabul ettiklerini ve yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiklerini ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, 2014 senesinde Kerkük’ün bir kısmını işgal etmişti. Irak güvenlik güçleri, kenti geri almak için teröristlerle uzun süreli çatışma yaşamıştı. Irak’ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 2017 senesinde Kerkük’ün kurtarıldığını açıklamıştı.