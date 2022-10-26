Irak’ta 11’inci mağazasını açtı

Dünyanın dört bir yanında büyümeye devam eden markanın yurt dışındaki yeni durağı, Bağdat Al Karrada oldu. Irak’ta açılan 11’inci mağaza, Bağdat’ın gözde ticaret merkezlerinden Al Karrada’nın en prestijli bölgesinde 3 kat ve 1.500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Kaliteli ve konforlu ürünlerini 57 ülkeye ulaştıran İstikbal, 2022’nin son çeyreğinde olduğu gibi 2023’te de yurt dışı yatırımlarına devam edecek.