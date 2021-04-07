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Dünya Irak'ta 10 gün süren hava operasyonları! İşte öldürülen DAEŞ'li sayısı
Dünya

Irak'ta 10 gün süren hava operasyonları! İşte öldürülen DAEŞ'li sayısı

Irak'ta son 10 günde terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen hava operasyonlarında 60 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 21:45:00 -
Irak'ta 10 gün süren hava operasyonları! İşte öldürülen DAEŞ'li sayısı

Irak'ta son 10 günde terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen hava operasyonlarında 60 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nda gizlenmiş terör mensuplarına yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Resul, Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda son 10 günde 60 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğünü, 120 sığınak ile çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini aktardı.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlendiğinin duyurulmasının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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