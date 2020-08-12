  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 3 bin 441 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:37:09 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 441 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 588'e, vaka sayısı da 160 bin 436'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 439 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 541 oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı